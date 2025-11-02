La Schlein schiera e spacca il Pd per non farsi sorpassare da Conte

Il segretario dem schiaccia il suo partito sulle posizioni dei duri e puri dell’Anm per mero calcolo politico. L’ala riformista è favorevole a separare le carriere. Matteo Renzi lo era ma oggi prevale l’odio contro la Meloni. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Schlein schiera (e spacca) il Pd per non farsi sorpassare da Conte

Argomenti simili trattati di recente

Schlein schiera il Pd: “È allarme democrazia, uniti sulla raccolta firme” - la Repubblica - X Vai su X

?Regionali in Puglia: sfilata di big da Conte a Meloni. Attesa in Puglia nelle prossime ore e nei prossimi giorni una vera e propria sfilata di leader nazionali: da Giuseppe Conte a Giorgia Meloni, passando per Salvini e Schlein. Una corsa che si gioca non sol - facebook.com Vai su Facebook

Schlein schiera il Pd: “È allarme democrazia, uniti sulla raccolta firme” - In Senato Italia viva si astiene e Calenda vota con la maggioranza ... Lo riporta repubblica.it

Il Pd e la linea che allontana i centristi. Testardamente unitaria? No, perdente - Anzi, a forza di essere “testardamente unitari” si rischia di essere “testardamente” perdenti. Segnala quotidiano.net

Elezioni regionali, nel Pd è già scattato il toto-giunta. Via tanti big, avanza l’area Schlein - Firenze, 25 settembre 2025 – I sondaggi promettono talmente bene che il Pd è già alle prese col toto giunta e tanti mal di pancia. Riporta lanazione.it