La Schlein schiera e spacca il Pd per non farsi sorpassare da Conte

Laverita.info | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario dem schiaccia il suo partito sulle posizioni dei duri e puri dell’Anm per mero calcolo politico. L’ala riformista è favorevole a separare le carriere. Matteo Renzi lo era ma oggi prevale l’odio contro la Meloni. 🔗 Leggi su Laverita.info

