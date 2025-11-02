La Samb si rituffa nel campionato Col Guidonia per tornare a vincere

Archiviata definitivamente la tre giorni con il doppio derby con l’Ascoli, la Samb si rituffa nel clima campionato. E lo fa dopo tre sconfitte consecutive, ospitando al Riviera (fischio d’inizio alle ore 17.30) il Guidonia Montecelio. Un match che Eusepi e compagni, dopo la sbornia per il successo in Coppa Italia con i bianconeri, devono affrontare con la massima determinazione. Lo vuole il pubblico ma soprattutto lo pretende la classifica. Dopo i 270 minuti senza punti, la Samb è scivolata dal quarto all’undicesimo posto con quattro pinti di vantaggio sul Livorno che occupa l’ultimo posto dei play out. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Samb si rituffa nel campionato. Col Guidonia per tornare a vincere

