la rinascita della pieve grazie ai mecenati

La data c’è: 5 dicembre. E in prima fila ci sarà, probabilmente, anche Patrizio Bertelli, il Mecenate che ha salvato la facciata della Pieve. Il suo milione di euro è stato il dono più prezioso che ha aperto la pista ad altre donazioni: fondi indispensabili per mettere in sicurezza la parte esterna del monumento, comprese le colonnine in pietra che l’usura del tempo minacciava. In meno di un anno, il team di tecnici e restauratori guidato da Lorenza Carlini ha monitorato ogni millimetro dei livelli che compongono l’imponente manufatto. Tabella di marcia serrata: il vescovo Andrea e il parroco della Pieve don Alvaro Bardelli avevano promesso la fine dei lavori entro Natale e tutto è filato liscio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

