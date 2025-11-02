La riforma fiscale entra in aula Minoranza all’attacco di Gatti

Dalla piazza all’aula. Dopo gli scioperi, i dibattiti pubblici, i duri scontri, la riforma fiscale è sbarcata in Consiglio grande e generale. Un lunghissimo dibattito quello sul progetto di legge sull’ Imposta generale sui redditi. Un confronto duro tra maggioranza e opposizione. Con la minoranza che punta il dito contro il segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti. "C’è una totale mistificazione della realtà da parte della maggioranza – dice Sara Conti di Repubblica Futura – Ben 10mila tra sammarinesi e frontalieri sono scesi in piazza per dire no a quello scempio. Ben 8mila cittadini europei ogni giorno varcano il confine per venire a lavorare nelle nostre aziende e una riforma uscita così avrebbe esacerbato lo scontro sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

