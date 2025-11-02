La ricostruzione di Gaza partirà da Rafah Hamas si ritira e consegna altri tre ostaggi
Gli Stati Uniti vogliono costruire una "nuova Gaza" su metà della Striscia sotto il controllo dell'esercito israeliano, ma si scontrano con la resistenza. Il piano di costruire sei aree residenziali sul lato orientale della Linea Gialla per ospitare un milione di persone ha ricevuto un'accoglienza fredda da alcuni potenziali paesi donatori nel Golfo Persico. Il ritiro parziale ha lasciato a Israele in controllo di circa il 53 per cento della Striscia, ma il piano di Trump per porre fine alla guerra prevede che le Idf si ritirino gradualmente dall'altra parte del confine di Gaza e abbandonino del tutto la Striscia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
La necessità di una ricostruzione umana e morale in #Palestina per riprendere il dialogo interrotto: l'intervento del cardinale #Pizzaballa in consiglio regionale e i progetti della Lombardia per #Gaza.
Cibo e ricostruzione per Gaza, così l'Italia lavora per la stabilità del Medio Oriente.
Gaza, riapre il valico di Rafah. Da Usa e Canada 70 miliardi per la ricostruzione - L'unità Cogat del Ministero della Difesa israeliano afferma che sono in corso i preparativi con l'Egitto per aprire il valico di frontiera di Rafah con Gaza.
L'intervista Mostapha Noman: «Ricostruzione di Gaza, Italia e Europa: preziose ma va coinvolto il mondo arabo» - La Repubblica dello Yemen guarda con «grande interesse» lo sviluppo diplomatico per giungere in tempi ragionevoli a un solido piano di pace in Medio Oriente che rilanci ...
Israele: "Data apertura valico Rafah più avanti". Identificati i resti dei due ostaggi riconsegnati da Hamas - La data dell'apertura del valico di Rafah, che secondo alcune fonti sarebbe dovuta avvenire oggi, sarà annunciata "più avanti".