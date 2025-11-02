Debora Besseghini orgoglio di Sondalo. La giovane storica e ricercatrice di Grosio, residente da anni con la famiglia a Mondadizza, frazione nel comune di Sondalo, ha vinto una delle più prestigiose borse europee di ricerca Marie Sklodowska-Curie Research Fellow (Horizon-Msca-2024-PF-01-01). Il progetto con cui ha ottenuto questo importante riconoscimento è “Unwanted – The Revolutionary Impact of Financing a Global War (1797-1825)“ ed è sviluppato in collaborazione con la Universidad Pablo de Olavide di Siviglia. La ricerca analizza gli effetti politici imprevisti dell’intervento economico delle grandi potenze nelle guerre, concentrandosi in particolare sull’oro e l’argento ispanoamericani utilizzati dal Regno Unito per finanziare le guerre napoleoniche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La ricercatrice Besseghini. Borsa europea Curie: "Un faro per i giovani"