la resistenza femminile in scena tra patti segreti e benpensanti

Due schiere di teste mozze. Appese come trofei di caccia. Ma in realtà il simbolo è diverso: sono inchiodate, con le spalle al muro. E per quanto si possano sforzare di capire, rimarranno sempre e soltanto teste di persone con le spalle muro. Immagine forte quella di Marta Cuscunà. Il cui lavoro sui pupazzi questa volta si traduce in una specie di coro di benpensanti che commenta l'assurdo caso del 2008 in Massachusetts. Quando 18 ragazze del liceo di Gloucester (tra i 15 e i 16 anni), rimasero contemporaneamente incinta. Un patto fra teenager. Tutto al femminile. Che gettò nel panico la comunità.

