La Reggina lascia strada alla capolista Igea Virtus altra amarezza amaranto

2 nov 2025

Reggina sconfitta (1-0), al stadio "Granillo", dalla capolista Igea Virtus nella 10^ giornata del campionato di serie D. Inizio tattico con le squadre che si studiano, senza sbilanciarsi più di tanto. Ospiti vicini al vantaggio con la conclusione di Cicirello da favorevole posizione, intercettata. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

