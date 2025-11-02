La rabbia dei tifosi dell’Eintracht dopo il pari con l’ultima in classifica | Che andate a fare a Napoli?

Non è stata certo una settimana tranquilla per l’ Eintracht Francoforte. Dopo la sorprendente eliminazione dalla Coppa di Germania, condizionata da alcune decisioni arbitrali controverse e prese senza Var, la squadra ha raccolto solo un pareggio per 1-1 sul campo dell’ultimo in classifica, l’Heidenheim. Un risultato che ha ulteriormente alimentato le lamentele dell’allenatore Dino Toppmöller e il malumore tra i tifosi. Martedì (alle ore 18.45) l’Eintracht sarà di scena a Napoli per la Champions League, e l’aria a Francoforte è tutt’altro che serena. Dopo le pesanti sconfitte contro Atlético Madrid e Liverpool (entrambi 1-5), i sostenitori delle Aquile temono un’altra debacle. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

