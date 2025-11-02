La Promessa Spoiler | Catalina è viva? Leocadia crolla sotto il peso dei segreti

Gossipnews.tv | 2 nov 2025

Anticipazioni spagnole de La Promessa: tra sparizioni, intrighi e verità sepolte, Leocadia teme il ritorno di Catalina. Scopri tutti i colpi di scena. Il passato non è morto. È solo nascosto. E a La Promessa, sta per tornare a galla. Nel cuore della tenuta, Leocadia è divorata dall’ansia. La paura è concreta: Catalina potrebbe essere ancora viva. E se quel segreto venisse fuori, tutto il castello di menzogne costruito con tanta cura crollerebbe in un istante. Gli sguardi sfuggenti, le frasi interrotte, la tensione che si taglia con un coltello: il sospetto si insinua ovunque, come un’ombra che cresce. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

la promessa spoiler catalina 232 viva leocadia crolla sotto il peso dei segreti

© Gossipnews.tv - La Promessa Spoiler: Catalina è viva? Leocadia crolla sotto il peso dei segreti

