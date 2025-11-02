© US Mediaset Il ritrovamento della stanza segreta de La Promessa dove ha vissuto per diverso tempo la madre Dolores spingerà Jana Exposito e suo fratello Curro de la Mata a prendere la decisione di far ritornare nel marchesato di Lujan l’anziana Ramona, l’unica che può davvero aiutarli a capire quanto è successo diversi anni prima. Tuttavia, la donna accetterà davvero di tornare? Maggiori info nelle trame che seguono. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 08.20). Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset. La Promessa, anticipazioni da lunedì 3 a domenica 9 novembre 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 3 al 9 novembre 2025: Curro e Jana cercano di far ritornare Ramona a Lujan