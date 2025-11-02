La Promessa anticipazioni 3 novembre | Manuel e Martina si schierano con Catalina contro Don Alonso
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: durante la riunione familiare esplode il conflitto: Don Alonso vuole vendere le terre, ma Manuel e Martina difendono la proposta di Catalina. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Don Alonso valuta decisioni drastiche, Romulo si espone rischiando il suo ruolo pur di salvare i suoi colleghi e la dignità della servitù. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
