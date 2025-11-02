La prima produzione lirica, un secolo da festeggiare. Beatrice Magnolfi, com’è il clima alla vigilia del debutto? "Vedo serenità in tutti. C’è un grande affiatamento, le persone mi sembrano contente di quello che stanno facendo. E’ un progetto nuovo, originale, per il teatro e per la città. Un musicista dopo le prove mi ha detto: è una cosa ganza.". Un bell’esempio di lavoro di squadra. "Sì. E credo possa essere un modello per il futuro. Le istituzioni culturali sono spesso prese dal proprio lavoro, rischiano tavolta l’autoreferenzialità. Lavorare insieme, mettere insieme esperienze diverse, è importante e necessario". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La prima produzione lirica: "Un lavoro di squadra. E un modello per il futuro"