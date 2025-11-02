La prima papera di Donnarumma con il Manchester City | sbaglia tutto su un calcio d'angolo

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita contro il Bournemouth Donnarumma commette un grave errore che porta al gol di Tyler Adams: è il primo errore da quando è in Inghilterra e i tifosi non glielo perdonano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Pagina 0 | Donnarumma, siparietto su Manchester City-Napoli: "Mia mamma un po' in difficoltà, spero che tiferà per me" - Il portiere dei Citizens ha risposto con puntualità e un pizzico di ironia alle domande dei cronisti prima della sfida Champions con gli azzurri "Sono molto emozionato per la partita di domani, lo ... Si legge su corrieredellosport.it

prima papera donnarumma manchesterL’ultimo gesto di Donnarumma al PSG prima dell’addio: una sorpresa in ogni camera da letto - Prima della finale di Champions League Donnarumma ha fatto recapitare una lettera in ognuna delle camere dei suoi compagni di squadra: "Erano e sono ... Secondo fanpage.it

prima papera donnarumma manchesterChevalier come Donnarumma, il portiere del PSG è un caso per la stampa: Luis Enrique lo difende e tira in ballo Gigio - In sua difesa arriva Luis Enrique, che ricorda anche tutte le critiche mosse a Gigio al PSG ... Segnala sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Papera Donnarumma Manchester