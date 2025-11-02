la prima del verdi macbeth tutto esaurito fra smoking e cravatte anche tanti vip pisani

Verdi fa brillare il Verdi. È buona la prima per l’inaugurazione della stagione operistica del teatro cittadino che, mentre il resto di Pisa sfoggiava costumi di Halloween, venerdì sera ha acceso i riflettori sui costumi - quelli veri - del Macbeth di Giuseppe Verdi. Già dal tardo pomeriggio il foyer era pieno: diverse centinaia di persone in attesa che si alzasse il sipario, tra chi sfogliava il programma di sala e chi preferiva una chiacchiera nell’androne dorato, inebriato dai profumi dell’arredo olfattivo, mentre dal rinnovato Foyer Caffè c’era chi si concedeva un aperitivo. Immancabile il padrone di casa Diego Fiorini, presidente della Fondazione Teatro di Pisa, che ha fatto gli onori tra strette di mano, chiacchiere e foto di rito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

