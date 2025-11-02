La preside contro l'idea di far saltare scuola ai figli per le vacanze di famiglia | Pessimo esempio

Un post di una preside americana ha scatenato un acceso dibattito sul valore della scuola e sui diritti dei genitori. Dopo aver criticato chi ritira i figli dalle lezioni per andare in vacanza, la dirigente del South Carolina è stata sommersa da polemiche. Per lei, perdere giorni di scuola per motivi futili mina il senso di responsabilità e rispetto verso le istituzioni, ma molti genitori rivendicano la libertà di scegliere e difendono il valore educativo dei viaggi in famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it