La Premier League sta cambiando d’improvviso sono tornate di moda le palle inattive Guardian

Il Guardian si interroga oggi sul futuro della Premier League da un punto di vista strettamente tecnico-tattico. Sempre più squadre sembrano aver riscoperto la forza delle palle inattive: rimesse laterali, calci d’angolo e punizioni stanno tornando a essere armi decisive, anche ai massimi livelli. Dopo anni in cui il “gioco di posizione” e il controllo del possesso avevano dominato la scena, il calcio inglese sembra vivere una sorta di controrivoluzione tattica, in cui l’efficacia prevale sull’estetica. Dal Brentford al Liverpool, fino all’Arsenal di Arteta, la nuova ossessione per i dettagli, la fisicità e la pianificazione dei calci piazzati racconta un cambiamento profondo nel modo di intendere la competizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Premier League sta cambiando, d’improvviso sono tornate di moda le palle inattive (Guardian)

