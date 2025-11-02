La Polizia di Stato celebra la messa per la commemorazione dei defunti
Per la commemorazione dei defunti, quest’anno la Santa Messa è stata celebrata nella chiesa Gesù Nostro Riconciliazione di Rimini in memoria dei caduti della Polizia di Stato. La cerimonia religiosa è stata officiata dal cappellano della Polizia di Stato padre Paolo Carlin, alla presenza del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
