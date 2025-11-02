La piattaforma si ribalta Grave un operaio di 55 anni

La caduta, da circa dieci metri di altezza, ha provocato all’operaio di 55 anni diversi traumi: fratture a braccia, gambe, torace e traumi addominali con il coinvolgimento di fegato e milza. Le condizioni sono serie ma stabili e si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Humanitas di Rozzano. La prognosi rimane riservata ma, secondo gli ultimi bollettini medici, il 55enne sarebbe fuori pericolo e non rischia la vita, nonostante la violentissima caduta. L’ incidente sul lavoro è avvenuto ieri mattina, poco prima delle 8.30 in via Vespucci, sul cantiere della scuola media Leonardo da Vinci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La piattaforma si ribalta. Grave un operaio di 55 anni

