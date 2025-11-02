La Pet Therapy alla Cui I cani diventano famiglia

Lilli è un Golden Retriever, Prima un Labrador, Ginny una meticcia. Amici a quattro zampe, che ormai sono di famiglia alla Cui. La loro presenza è una consuetudine per gli utenti della cooperativa di via di Reggiana, dove anche quest’anno è ripartito il progetto di Pet Therapy. A gestirlo sono Francesca, Elisa e Irene dell’équipe specializzata di ‘ Scodinzol’Amo ’, attiva su Prato, Pistoia e Firenze. Durante il progetto i ragazzi speciali della Cui imparano a dare da mangiare ai cani, ad accarezzarli, a rispettarli. Quando si inizia tutti accettano di stare in silenzio per mettere gli amici a quattro zampe a loro agio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Pet Therapy alla Cui. I cani diventano famiglia

