La paura sale sull’autobus In 10 giorni 4 aggressioni
Quattro aggressioni ai danni di autisti e controllori nel giro di una decina di giorni. Una situazione critica nel trasporto pubblico in Brianza. Si comincia sulla linea da Mariano Comense alla Brianza, alle 5 e mezza del mattino. Inaspettato l’autore dell’aggressione, un netturbino. L’autobus va a prendere i ragazzi da portare a scuola, ma sulla sua strada trova un veicolo della raccolta rifiuti fermo e lo supera. Il netturbino indispettito va a sua volta a superarlo e ferma il proprio mezzo davanti all’autobus. Fra autista e netturbino iniziano le frizioni, con quest’ultimo che addiritura sale sul pullman e inizia a minacciarlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
