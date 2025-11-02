La passione più forte della pioggia | i Ferrari Club di Forlimpopoli e Forlì protagonisti alla Finali Mondiali del Mugello

La passione più forte del meteo avverso. C'erano anche i Ferrari Club di Forlimpopoli e Forlì alla trentatreesima edizione delle Finali Mondiali Ferrari, ospitate dal 24 al 26 ottobre al Mugello. A condizionare uno degli eventi più attesi dell’anno dagli appassionati del Cavallino Rampante è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Il cuore batte forte… come la passione per lo sport e la solidarietà! Anche quest’anno Melinda corre insieme ai partecipanti della Corsa Dei Santi, l’evento che unisce Roma in una giornata di energia, amicizia e beneficenza. Una mela per chi dà il massimo, - facebook.com Vai su Facebook

Bora forte e piogge intense in arrivo, è allerta gialla - Allerta gialla sulla costa e sulla fascia orientale della regione per rischio idrogeologico e idraulico. Riporta rainews.it

Che tempo farà nei prossimi giorni? Ottobre con maltempo: piogge, temporali e vento forte - La prossima settimana in Italia si prospetta un peggioramento di stampo tardo- Segnala blitzquotidiano.it

Grandine e forte pioggia a Cagliari, strade allagate - Un temporale improvviso, con forti raffiche di vento, grandine e una pioggia torrenziale, si è abbattuto su Cagliari nel pomeriggio. Riporta ansa.it