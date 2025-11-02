La nuova serie Realme C85 è ufficiale con specifiche di tutto rispetto

La serie Realme C85 è ufficiale, con specifiche tecniche che nulla hanno da invidiare ai più blasonati smartphone top di gamma. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - La nuova serie Realme C85 è ufficiale, con specifiche di tutto rispetto

Contenuti che potrebbero interessarti

Ravenna, una nuova serie per bambini firmata dallo studio Panebarco tra i progetti sostenuti da Emilia Romagna Film Commission - facebook.com Vai su Facebook

Ci siete andati quaaaaasi vicino. Tanto così. Due Spicci, la nuova serie di @zerocalcare arriva nel 2026, solo su Netflix. - X Vai su X

Il video hands-on di Realme C85 Pro rivela il design e le opzioni di colore prima del lancio - on, confermano diverse specifiche chiave del prossimo Realme C85 Pro. Secondo notebookcheck.it

Realme C85 Pro: un mostro di batteria da 7.000mAh con resistenza alla polvere e all'acqua potrebbe essere piuttosto compatto - Inoltre, il telefono dovrebbe essere abbastanza resistente e non dovrebbe avere problemi con la polvere o l'acqua. Come scrive notebookcheck.it

Realme C85 Pro si fa vedere: entry-level con batteria da 7.000 mAh - Realme ha appena lanciato il flagship GT8 Pro, di cui abbiamo già messo alla prova le capacità fotografiche, e ora si prepara a lanciare in Cina un nuovo dispositivo della sua popolare serie C, destin ... Segnala hdblog.it