La nuova moda di Halloween? Profanare le chiese Blitz sacrilego a Casale Monferrato
Casale Monferrato è ancora sotto choc per l’assalto blasfemo avvenuto la sera di Halloween all’interno della parrocchia Oltreponte dedicata alla Madonna: un lezionario è stato dato alle fiamme e con esso altro materiale cartaceo all’interno della chiesa, che in quel momento era deserta. Blitz blasfemo nella chiesa di Casale Monferrato. «Il Libro della Parola di Dio, cuore della liturgia e segno della presenza viva del Signore che parla al suo popolo – fanno sapere dalla Diocesi – è stato deliberatamente dato alle fiamme. L’edificio sacro è stato inoltre sporcato e lasciato in disordine, profanando un luogo che è spazio di preghiera, di comunione e di speranza per la comunità cristiana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altre letture consigliate
Moda ai tuoi piedi, comfort nel cuore La nuova collezione è già qui: pronta a conquistarti? PRODOTTO:TRINITY - facebook.com Vai su Facebook
La nuova Nike Air Max Halloween sembra uscita da un film horror - Nike lancia in occasione di Halloween le nuove Air Max 95 Houseflies, un modello di sneaker che sembra quasi avere vita propria: merito dei motivi riflettenti a forma di mosca, capaci di generare al b ... Segnala gqitalia.it