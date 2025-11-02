La nuova moda di Halloween? Profanare le chiese Blitz sacrilego a Casale Monferrato

Secoloditalia.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Casale Monferrato è ancora sotto choc per l’assalto blasfemo avvenuto la sera di Halloween all’interno della parrocchia Oltreponte dedicata alla Madonna: un lezionario è stato dato alle fiamme e con esso altro materiale cartaceo all’interno della chiesa, che in quel momento era deserta. Blitz blasfemo nella chiesa di Casale Monferrato. «Il Libro della Parola di Dio, cuore della liturgia e segno della presenza viva del Signore che parla al suo popolo – fanno sapere dalla Diocesi – è stato deliberatamente dato alle fiamme. L’edificio sacro è stato inoltre sporcato e lasciato in disordine, profanando un luogo che è spazio di preghiera, di comunione e di speranza per la comunità cristiana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

la nuova moda di halloween profanare le chiese blitz sacrilego a casale monferrato

© Secoloditalia.it - La nuova “moda” di Halloween? Profanare le chiese. Blitz sacrilego a Casale Monferrato

Altre letture consigliate

nuova moda halloween profanareLa nuova Nike Air Max Halloween sembra uscita da un film horror - Nike lancia in occasione di Halloween le nuove Air Max 95 Houseflies, un modello di sneaker che sembra quasi avere vita propria: merito dei motivi riflettenti a forma di mosca, capaci di generare al b ... Segnala gqitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Moda Halloween Profanare