Gli Stati Uniti vogliono costruire una "nuova Gaza" su metà della Striscia sotto il controllo dell'esercito israeliano, ma si scontrano con la resistenza. Il piano di costruire sei aree residenziali sul lato orientale della Linea Gialla per ospitare un milione di persone ha ricevuto un'accoglienza fredda da alcuni potenziali paesi donatori nel Golfo Persico. Il ritiro parziale ha lasciato a Israele in controllo di circa il 53 per cento della Striscia, ma il piano di Trump per porre fine alla guerra prevede che le Idf si ritirino gradualmente dall'altra parte del confine di Gaza e abbandonino del tutto la Striscia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La nuova Gaza partirà da Rafah. Hamas si ritira e consegna altri tre ostaggi