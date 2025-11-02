La nuova Champions League è una truffa | l'UEFA ha rubato un format depositato e registrato nel 2006
Un clamoroso retroscena si celerebbe dietro all'innovativo formato che ha rivoluzionato la Champions League (e le altre coppe europee) con la Fase a Girone Unico: l'idea sarebbe un plagio su un progetto regolarmente depositato e registrato (con tanto di avvallo FIFA) del 2006 da parte di un'altra società. Che ora ha fatto causa per un risarcimento da oltre 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
