La notte nel cuore | le anticipazioni trama e cast della 30esima puntata
, 2 novembre. Questa sera, domenica 2 novembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 30esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Nuh e Hikmet vengono trasferiti in carcere in attesa del processo. Sumru, Tahsin e Melek decidono di non andare a fare visita a Nuh, perché credono che debba imparare la lezione e maturare. Cihan e Melek annunciano il loro matrimonio a tutti e la ragazza va a vivere con lui insieme agli altri Sansalan; Esat e Harika sono ovviamente molto contrariati. 🔗 Leggi su Tpi.it
Argomenti simili trattati di recente
Anche nel cuore della notte, sempre operativi per garantire la vostra sicurezza… #poliziadistato #poliziastradale #essercisempre - facebook.com Vai su Facebook
La notte nel cuore anticipazioni trama puntata 4 novembre 2025 - Vediamo insieme le anticipazioni de La notte nel cuore e la trama per la puntata in onda su Canale 5 martedì 4 novembre 2025. Lo riporta novella2000.it
La notte nel cuore, anticipazioni domenica 2 novembre: Cihan arrestato per avere sparato a Tahsin - Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore, in onda domenica 2 novembre alle ore 21:20 su Canale5 ... Scrive fanpage.it
La Notte nel Cuore: le anticipazioni del 2 novembre, Cihan viene arrestato e Nuh viene rilasciato - Nella nuova puntata de La Notte nel Cuore del 2 novembre 2025 su Canale 5, Cihan sarà arrestato con l'accusa di aver sparato a Tahsin ... Da ultimenotizieflash.com