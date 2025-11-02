La Notte nel Cuore anticipazioni trentunesima puntata di martedì 4 novembre 2025
Matrimonio con imprevisto nella prossima puntata de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5, in prima serata, martedì 4 novembre 2025. Nel giorno delle nozze con la sua amata Melek, Cihan viene infatti arrestato con l’accusa di avere sparato a Tahsin. Quest’ultimo non crede però particolarmente nella colpevolezza del giovane e cerca di ricostruire il giorno dell’attentato ai suoi danni. Ecco le anticipazioni. . 1×79: Sumru rivela al procuratore di avere scoperto che la pistola di Tahsin, scomparsa tempo addietro, è in possesso della sua guardia del corpo, Serhat Karabey. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Anche nel cuore della notte, sempre operativi per garantire la vostra sicurezza… #poliziadistato #poliziastradale #essercisempre - facebook.com Vai su Facebook
Anticipazioni turche La notte nel cuore, nuove puntate/ Chi tenta di uccidere Tashin? Nome insospettabile - Anticipazioni turche La notte nel cuore, nuove puntate: chi ha tentato di uccidere Tashin? Lo riporta ilsussidiario.net
La Notte nel cuore, le anticipazioni delle puntate di stasera, domenica 2 novembre - La Notte nel cuore, ecco la trama delle puntate della dizi in onda stasera 2 novembre e quello che succederà in quelle di martedì 4 novembre su Canale 5. Da msn.com
La notte nel cuore, anticipazioni puntate del 2 novembre della soap turca di Canale 5 - Cosa accadrà negli episodi inediti La notte nel cuore, in onda domenica 2 novembre nel serale di Canale 5? Riporta superguidatv.it