La Nigeria agli Usa | Nessun massacro di cristiani colpite anche moschee
« Caro segretario Rubio, non c'è alcun massacro in corso di migliaia di cristiani in Nigeria. Questa è una grossolana esagerazione della situazione nigeriana. Cristiani, musulmani, chiese e moschee vengono attaccati in modo casuale». Così su X Bayo Onanuga, Consigliere speciale per l'informazione e la strategia del presidente della Nigeria Bola Ahmed Tinubu, rispondendo al Segretario di Stato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche questi approfondimenti
Obafemi Martins, uno di quei nomi che solo a sentirli ti riportano dritto agli anni d’oro del calcio italiano. Velocità supersonica, esultanze acrobatiche e un sinistro che lasciava il segno. Nato a Lagos (Nigeria) nel 1984, Martins arrivò giovanissimo all’Inter - facebook.com Vai su Facebook
L'informazione secondo il @fattoquotidiano A sx: 21 dicembre 2017, indagati dell'inchiesta Eni-Nigeria sbattuti in prima pagina A dx: 17 ottobre 2025, i pm del processo Eni-Nigeria condannati in appello per aver nascosto prove agli imputati (tutti assolti) releg - X Vai su X
La Nigeria agli Usa: "Nessun massacro di cristiani, colpite anche moschee" - «Caro segretario Rubio, non c'è alcun massacro in corso di migliaia di cristiani in Nigeria. msn.com scrive
Trump: “Nigeria fermi persecuzioni cristiani o attacchiamo”/ “Fucili spianati contro i terroristi islamici” - Trump minaccia la Nigeria “o fermate le persecuzioni contro cristiani o vi attacchiamo”. Come scrive ilsussidiario.net
Nigeria: Trump minaccia l'intervento militare contro le uccisioni di cristiani - "Gli Usa potrebbero benissimo entrare in quel paese ormai screditato, 'sparando a raffica', per spazzare via completamente i terroristi islamici" scrive sui social il presidente ... Segnala msn.com