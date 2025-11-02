La Nigeria agli Usa | Nessun massacro di cristiani colpite anche moschee

Feedpress.me | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

« Caro segretario Rubio, non c'è alcun massacro in corso di migliaia di cristiani in Nigeria. Questa è una grossolana esagerazione della situazione nigeriana. Cristiani, musulmani, chiese e moschee vengono attaccati in modo casuale». Così su X Bayo Onanuga, Consigliere speciale per l'informazione e la strategia del presidente della Nigeria Bola Ahmed Tinubu, rispondendo al Segretario di Stato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

la nigeria agli usa nessun massacro di cristiani colpite anche moschee

© Feedpress.me - La Nigeria agli Usa: "Nessun massacro di cristiani, colpite anche moschee"

Leggi anche questi approfondimenti

nigeria agli usa nessunLa Nigeria agli Usa: "Nessun massacro di cristiani, colpite anche moschee" - «Caro segretario Rubio, non c'è alcun massacro in corso di migliaia di cristiani in Nigeria. msn.com scrive

nigeria agli usa nessunTrump: “Nigeria fermi persecuzioni cristiani o attacchiamo”/ “Fucili spianati contro i terroristi islamici” - Trump minaccia la Nigeria “o fermate le persecuzioni contro cristiani o vi attacchiamo”. Come scrive ilsussidiario.net

nigeria agli usa nessunNigeria: Trump minaccia l'intervento militare contro le uccisioni di cristiani - "Gli Usa potrebbero benissimo entrare in quel paese ormai screditato, 'sparando a raffica', per spazzare via completamente i terroristi islamici" scrive sui social il presidente ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nigeria Agli Usa Nessun