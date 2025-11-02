la mostra dedicata a luino un evento anche politico

Alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea l’inaugurazione della mostra “Il pensiero dipinto” di Bernardino Luino, è stata anche l’occasione della prima uscita ufficiale per la neo assessora alla cultura del Comune di Viareggio Elisabetta Matteucci, dopo il maxi rimapsto di deleghe voluto dal sindaco Giorgio Del Ghingaro. Il taglio del nastro da parte del Sindaco Giorgio del Ghingaro che ha dichiarato: "Quella che inauguriamo è una mostra che davvero ci ha colpito e colpirà i visitatori per la bellezza delle opere esposte che rappresentano una realtà incredibile. Un’esposizione che ha richiesto un grande lavoro per chi l’ha organizzata dal curatore Adriano Primo Baldi, all’ex assessora Sandra Mei alla quale vanno i miei più sinceri ringraziamenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

