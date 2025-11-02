La mossa di Spalletti in Cremonese-Juve spiega come abbia già in mano lo spogliatoio | chiama a sè Perin

Fanpage.it | 2 nov 2025

Durante la gara con la vittoria contro la Cremonese non è sfuggito in panchina della Juventus un momento particolare: quando Luciano Spalletti ha richiamato a fianco a sé un "collaboratore" particolare, Mattia Perin. con cui si è soffermato in un fitto e lungo dialogo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

mossa spalletti cremonese juveCremonese Juve, che scelte a sorpresa di Spalletti: da Koopmeiners in difesa a McKennie in attacco. Ecco come sono disposti in campo i bianconeri - Cremonese Juve, le scelte shock di Spalletti per l’esordio: l’olandese arretra in difesa, il texano nel tridente. Secondo juventusnews24.com

Cremonese-Juventus, Koopmeiners in difesa: la mossa di Spalletti non è una novità assoluta, come è andato l'olandese - L'annuncio dei primi undici titolari di Spalletti sembrava aver disegnato questa prima ... Si legge su goal.com

mossa spalletti cremonese juvePagina 7 | Pagelle Juve: la Spallettata Koop, Gatti pessima figura. Openda da cancellare, Chico manna dal cielo - Voti e giudizi dei bianconeri impegnati nella vittoriosa trasferta di Cremona. tuttosport.com scrive

