La moda di griglie e brillanti sui denti | i medici avvertono dei rischi reali per la salute dei ragazzi
Su TikTok spopola la moda di decorare i denti con gemme e griglie metalliche, imitando influencer e star come North West. I dentisti lanciano però l’allarme: questi accessori, soprattutto se applicati con kit fai da te, possono provocare danni seri a denti e gengive. Meglio informarsi e rivolgersi sempre a professionisti qualificati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
