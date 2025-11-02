La moda di griglie e brillanti sui denti | i medici avvertono dei rischi reali per la salute dei ragazzi

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su TikTok spopola la moda di decorare i denti con gemme e griglie metalliche, imitando influencer e star come North West. I dentisti lanciano però l’allarme: questi accessori, soprattutto se applicati con kit fai da te, possono provocare danni seri a denti e gengive. Meglio informarsi e rivolgersi sempre a professionisti qualificati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

