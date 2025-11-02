La mia famiglia a Taipei è il titolo italiano di Left Handed Girl, film diretto da Shih-Ching Tsou che ha conquistato giuria e pubblico alla Festa del Cinema di Roma, conquistando il riconoscimento come miglior film. Il film uscirà in Italia a partire dal 22 dicembre e sarà distribuito da I Wonder Pictures. Una madre single e le sue due figlie tornano a Taipei dopo diversi anni trascorsi in campagna per aprire una bancarella in un vivace mercato notturno. Ognuna, a modo suo, dovrà adattarsi a questo nuovo ambiente per sbarcare il lunario e riuscire a mantenere l’unità familiare. Tre generazioni di segreti familiari iniziano a svelarsi dopo che alla figlia più piccola mancina viene detto dal nonno tradizionalista di non usare mai la sua “mano diabolica”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - La mia famiglia a Taipei | Recensione del film