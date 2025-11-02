Per chi compra è la ricerca dell’affare, è una casa a prezzi stracciati. Per chi si trova ad avere una casa all’asta è invece un dramma senza fine, la disperazione di chi si trova a perdere tutto. I siti specializzati parlano di circa 1.640 immobili nelle Marche pronti per essere venduti all’asta, sono case di persone che non riescono a pagare mutui e debiti e finiscono in difficoltà. A Fermo provincia sarebbero circa 400 le case in vetrina, ma dietro i freddi numeri ci sono le storie delle famiglie. Come quella di Annamaria Galante, fino al 2015 aveva una vita serena, due figli giovani, un lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"La mia casa all'asta tra ribassi e speculatori"