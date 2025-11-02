La memoria condivisa Gli onori ai caduti e alle forze armate

Due giorni di appuntamenti istituzionali e di cerimonie. In occasione delle ricorrenze del 2 novembre, commemorazione dei defunti, dei caduti in guerra, nella resistenza e in servizio, e del 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, le celebrazioni si svolgeranno secondo il programma condiviso da Prefettura, Comune e comando del 183esimo reggimento paracadutisti "Nembo". Stamani alle 11, il prefetto e le autorità civili, assieme al presidente della sezione provinciale dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in guerra e all'ambasciatore della Repubblica Federativa del Brasile, deporranno corone d'alloro al Sacrario del cimitero comunale, in ricordo dei Caduti in guerra, nella resistenza e in servizio.

