La Medicina dello sport pratese in festa per i suoi cinquant’anni

La medicina dello sport dell’ Asl, che è stata il primo servizio pubblico in Italia, ha rievocato i suoi cinquant’anni di vita con primariato del dottor Roberto Baldi, in un ritrovo ai Frari Delle Logge in piazza del Comune, in contemporanea al pensionamento di Jolanda Roggio, una delle figure più rappresentative dell’unità operativa, e in assenza per forza maggiore di Vanna Margheri, l’altra infermiera professionale che fin dalle origini aveva assecondato la nascita del servizio con un’équipe di medici, presenti in buona parte (nella foto). Dalla medicina dello sport pratese, caratterizzata per prima in Italia con primariato, derivò anche gran parte della legislazione attuale poi trasferita alla Regione Toscana e da lì a livello nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Medicina dello sport pratese in festa per i suoi cinquant’anni

