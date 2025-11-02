La mappa delle nuove professioni

Wired.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La quarta puntata della terza stagione del videopodcast Grande Giove è dedicata al Job Transition BookBook, il progetto sviluppato da ROAD per guidare le aziende nella trasformazione professionale richiesta dalla transizione ecologica e digitale. 🔗 Leggi su Wired.it

la mappa delle nuove professioni

