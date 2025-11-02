La mano o lo zampino?
Fortunatamente non si è fatto male nessuno. A Primaluna, paese della Valsassina dal nome alquanto poetico, succede che si stacchi un bullone dal campanile della chiesa e finisca proprio sull’auto del parroco. Risultato, bernoccolo evidente sulla carrozzeria e danno da riparare. Detto che poteva andare peggio, se il tondo di ferro avesse colpito in testa qualcuno, resta il dubbio: è il diavolo che ci ha messo lo zampino, facendo piovere metallo pesante dal campanile o Nostro Signore che ha steso la sua mano benevola, evitando che qualcuno si facesse male (eccetto la T Roc del parroco.)?. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
