La Life365eu fa il bis contro l’Anderlini Modena
Arriva la seconda vittoria consecutiva per la Life365.eu Forlì che con autorità, ma non senza soffrire, batte tra le mura amiche la Moma Anderlini Modena per 3-1 (25-21; 30-32; 25-17; 25-21), conquistando altri tre punti fondamentali per risalire la classifica.Sin dall’avvio, è Forlì a prendere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
