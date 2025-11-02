La Life365eu fa il bis contro l’Anderlini Modena

Forlitoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva la seconda vittoria consecutiva per la Life365.eu Forlì che con autorità, ma non senza soffrire, batte tra le mura amiche la Moma Anderlini Modena per 3-1 (25-21; 30-32; 25-17; 25-21), conquistando altri tre punti fondamentali per risalire la classifica.Sin dall’avvio, è Forlì a prendere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Life365eu Fa Bis Contro