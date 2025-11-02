La Lega di Messina e Reggio Calabria | Il Ponte non si ferma non è l' opera di Salvini ma degli italiani

"Il Ponte non si ferma": la Lega siciliana e calabrese è chiara. Il governo nazionale ha gia ribadito che l’opera si farà al di là del momentaneo stop dovuto all’inaspettata decisione della Corte dei Conti. Domani, lunedì 3 novembre, alle 19 si riuniranno in concomitanza i direttivi provinciali, in sessione straordinaria, della Lega di Messina e di Reggio Calabria per lanciare un segnale di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Lega di Messina e Reggio Calabria: "Il Ponte non si ferma, non è l'opera di Salvini ma degli italiani"

