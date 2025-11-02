La grande suggestione delle ATP Finals | una semifinale Sinner-Alcaraz con in palio il n1 del mondo

Jannik Sinner tornerà numero 1 al mondo nel ranking che verrà pubblicato domani, lunedì 3 novembre, e rimarrà in vetta alla classifica almeno per due settimane. Considerando i punti in scadenza da qui a fine anno, il confronto diretto tra l'azzurro ed il suo grande rivale Carlos Alcaraz per chiudere la stagione in testa alla graduatoria internazionale si deciderà alle ATP Finals di Torino. Per rimanere davanti allo spagnolo, il tennista italiano dovrà vincere il 'Torneo dei Grandi Maestri' cercando di aggiudicarsi il maggior numero di partite anche nella fase a gironi e sperare nel frattempo che Alcaraz faccia meno strada possibile.

