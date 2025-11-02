La grande stanchezza | perché siamo sempre esausti e come il cervello ci inganna

Mattina presto. Mentre la città si risveglia, milioni di persone si trascinano tra letto e cucina, già stanche. È il nuovo stato d’animo collettivo di un’epoca che predica il benessere ma produce esaurimento: un italiano su 10 convive con una spossatezza che non passa, neppure dopo il riposo notturno o vacanziero. La grande stanchezza che non passa. La grande stanchezza, contro la quale non servono ferie, relax, vitamine, integratori, massaggi. Appare invincibile e si acuisce, complice il passaggio dall’ ora legale a quella solare, proprio come avvenuto la notte tra il 25 e il 26 ottobre. 🔗 Leggi su Panorama.it

