La forza di una donna anticipazioni 3 novembre | Bahar si sente in trappola la sua rabbia esplode

Tra Sarp e Bahar la tregua è solo apparente, i due sono costretti a vivere insieme al rifugio ma la donna non si trattiene più. La dizi turca torna su Canale 5 alle 16.00: le anticipazioni del nuovo episodio. Una casa in montagna, una tavola apparecchiata, i sorrisi di Nisan e Doruk che provano a scacciare la paura. Sembra l'inizio di una nuova normalità per Bahar e Sarp, ma la quiete è fragile: nel rifugio indicato da Munir le crepe si allargano, i sospetti covano e basta un dettaglio - un telefono che non si ricarica, un gesto trattenuto - per trasformare il silenzio in una miccia pronta a prendere fuoco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

