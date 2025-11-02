La Fiorentina sprofonda tra i fischi il Lecce passa al Franchi

Ilgiornaleditalia.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Decide la rete di Berisha: Viola sempre più giù, Pioli a rischio FIRENZE - Crisi nera per la Fiorentina. Anche il Lecce espugna il Franchi con un gol di Berisha e condanna la Viola alla quarta sconfitta in casa su cinque gare di campionato fin qui disputate: la classifica fa paura, e il destino di S. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

la fiorentina sprofonda tra i fischi il lecce passa al franchi

© Ilgiornaleditalia.it - La Fiorentina sprofonda tra i fischi, il Lecce passa al Franchi

Contenuti che potrebbero interessarti

fiorentina sprofonda fischi lecceLa Fiorentina sprofonda tra i fischi, il Lecce passa al Franchi - Anche il Lecce espugna il Franchi con un gol di Berisha e condanna la Viola alla quarta sconfitta in casa su cinque gare di campionato fin qui dispu ... Lo riporta msn.com

fiorentina sprofonda fischi lecceFiorentina, tensione allo stadio e fischi. Il ko con il Lecce, tifosi viola contestano la squadra - Il team del patron Commisso perde in casa contro una diretta concorrente in zona retrocessione. Lo riporta sport.quotidiano.net

Fiorentina, è crisi profonda: il Lecce vince al Franchi, Pioli a un passo dall'esonero - Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite per la Viola sempre più invischiata nella lotta per non retrocedere: decide un gol di Berisha ... Scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Sprofonda Fischi Lecce