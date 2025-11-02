La Fiorentina sprofonda tra i fischi il Lecce passa al Franchi
Decide la rete di Berisha: Viola sempre più giù, Pioli a rischio FIRENZE - Crisi nera per la Fiorentina. Anche il Lecce espugna il Franchi con un gol di Berisha e condanna la Viola alla quarta sconfitta in casa su cinque gare di campionato fin qui disputate: la classifica fa paura, e il destino di S. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La Fiorentina sprofonda nel primo tempo al Franchi: riuscirà a ribaltare il risultato nella ripresa? - facebook.com Vai su Facebook
Pioli, Pradè e la Via Crucis viola: dal sogno Champions all'ultimo posto in classifica, Firenze sprofonda in un incubo già vissuto nella maledetta stagione di Aldo Agroppi in panchina Correva l'anno, anzi la stagione 1992-93 e la Fiorentina di Batistuta e Baiano - X Vai su X
La Fiorentina sprofonda tra i fischi, il Lecce passa al Franchi - Anche il Lecce espugna il Franchi con un gol di Berisha e condanna la Viola alla quarta sconfitta in casa su cinque gare di campionato fin qui dispu ... Lo riporta msn.com
Fiorentina, tensione allo stadio e fischi. Il ko con il Lecce, tifosi viola contestano la squadra - Il team del patron Commisso perde in casa contro una diretta concorrente in zona retrocessione. Lo riporta sport.quotidiano.net
Fiorentina, è crisi profonda: il Lecce vince al Franchi, Pioli a un passo dall'esonero - Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite per la Viola sempre più invischiata nella lotta per non retrocedere: decide un gol di Berisha ... Scrive corrieredellosport.it