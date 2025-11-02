La figlia di Giampaolo Amato condannato all' ergastolo | Papà è innocente travisata la storia della famiglia

La figlia di Giampaolo Amato, condannato all’ergastolo in primo grado, contesta in una lettera le ricostruzioni e ribadisce l’innocenza del padre. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - La figlia di Giampaolo Amato condannato all'ergastolo: "Papà è innocente, travisata la storia della famiglia"

