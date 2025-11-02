"Ogni oltre più rosea aspettativa". Con queste parole Valentino Fenni ha commentato i dati della prima edizioni di ABC Fashion Event. Il successo dell’iniziativa, infatti, trova il conforto nei numeri: 1.760 ingressi e 70 aziende protagoniste del Made in Italy. L’edizione di ottobre 2025 della rassegna, quindi, va in archivio con un bilancio positivo forte dei dei 740 visitatori nel primo giorno e 1.020 nel secondo, a conferma dell’interesse crescente verso un format fieristico innovativo che mette in connessione aziende, buyer, designer e istituzioni. Alla manifestazione hanno partecipato 70 aziende espositrici, di cui 51 provenienti dalle Marche – 35 dal territorio fermano e 13 dalla provincia di Macerata – e 19 da fuori regione, in particolare da Lombardia, Puglia, Abruzzo, Toscana, Veneto e Campania. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La fiera ABC Fashion Event: "Oltre ogni aspettativa"