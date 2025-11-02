La fiera ABC Fashion Event | Oltre ogni aspettativa
"Ogni oltre più rosea aspettativa". Con queste parole Valentino Fenni ha commentato i dati della prima edizioni di ABC Fashion Event. Il successo dell’iniziativa, infatti, trova il conforto nei numeri: 1.760 ingressi e 70 aziende protagoniste del Made in Italy. L’edizione di ottobre 2025 della rassegna, quindi, va in archivio con un bilancio positivo forte dei dei 740 visitatori nel primo giorno e 1.020 nel secondo, a conferma dell’interesse crescente verso un format fieristico innovativo che mette in connessione aziende, buyer, designer e istituzioni. Alla manifestazione hanno partecipato 70 aziende espositrici, di cui 51 provenienti dalle Marche – 35 dal territorio fermano e 13 dalla provincia di Macerata – e 19 da fuori regione, in particolare da Lombardia, Puglia, Abruzzo, Toscana, Veneto e Campania. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
È passata una settimana dall’inizio della fiera ABC Fashion Event - Accessori Borse Calzature al Fermo Forum, e lo ammettiamo: all’inizio ci siamo sentiti un po’ come pesci fuor d’acqua; poi abbiamo visto le persone fermarsi, sorridere, toccare i nostri prodotti Vai su Facebook
La fiera ABC Fashion Event: "Oltre ogni aspettativa" - Valentino Fenni commenta i dati della prima edizione della kermesse fermana: "Un format che mette in connessione aziende, buyer, designer e istituzioni" . Riporta msn.com
ABC Fashion Event, riscontri positivi: quasi 2mila visitatori al Fermo Forum - Tempo di bilanci per la prima edizione di ABC Fashion Event, la fiera dedicata ad accessori, borse e calzature, svoltasi al Fermo Forum, nel cuore del distretto della ... Da corriereadriatico.it
Fermo, confindustria snobba la fiera di Fenni: no al patrocinio ad ABC fashion moda - FERMO Nel gergo sportivo, quando in una squadra manca un giocatore importante si dice che c’è un’assenza pesante. Scrive corriereadriatico.it