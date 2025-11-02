La disabilità non è più un ostacolo e il mondo dei motori si trasforma. Lo sanno bene i circa 200 volontari Uildm (Unione italiana distrofia muscolare) di Monza, artefici della 36esima edizione di “ 6 Ruote di Speranza “. Una giornata all’ Autodromo di Monza in cui sono intervenuti, a titolo volontario, i proprietari di 280 auto da corsa Gran Turismo e 120 auto d’epoca che hanno fatto fare un giro di pista ai ragazzi disabili. Con loro le istituzioni: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza con le auto dagli anni ‘60 in poi, oltre alla Protezione civile con i truck, le jeep e i fuoristrada e i Vigili del fuoco con i mezzi di soccorso, con tanto di sirena spiegata, su cui i ragazzi hanno potuto salire, sognando di essere pompieri, carabinieri o poliziotti impegnati in un inseguimento rocambolesco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La festa di “6 Ruote di Speranza“. Il giro di pista più inclusivo per un migliaio di ragazzi speciali