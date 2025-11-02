La famiglia isolata nel bosco e la scelta dell'unschooling per educare i figli | cos'è e cosa dice la legge

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso della famiglia che viveva isolata nei boschi del Chietino, senza mandare i figli a scuola, ha riportato l’attenzione sull’unschooling, un metodo educativo che rifiuta programmi, lezioni e verifiche, affidando l’apprendimento alla curiosità naturale dei bambini. Nato negli Stati Uniti negli anni Settanta, l’unschooling promuove un’educazione libera e autodiretta, ma in Italia si muove in una zona grigia: la legge consente l’istruzione parentale solo se accompagnata da controlli e da un esame di idoneità annuale, requisiti che questo approccio non sempre prevede. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

famiglia isolata bosco sceltaNel casale isolato nel bosco spunta famiglia con 3 bimbi senza luce né acqua: “Preserviamo rapporto uomo natura” - Si tratta di una coppia di origine britannica che con i tre figlioletti tra i 6 e gli 8 anni ha deciso di stabilirsi nell’area del casolare, in un bosco ... Da fanpage.it

famiglia isolata bosco sceltaAbruzzo, tre bambini cresciuti isolati nel bosco: interviene la procura - I piccoli, tra i 6 e gli 8 anni, vivono con i genitori in un rudere isolato nell'area vicina a Vasto, senza acqua corrente e luce. Lo riporta tg24.sky.it

TRE BAMBINI CRESCIUTI ISOLATI NEL BOSCO: INTERVIENE PROCURA, LEGALE, “SCELTA DI VITA, STANNO BENE” - L’AQUILA – Vivono con i genitori in un rudere isolato nel Vastese, senza acqua corrente, luce né scuola. Scrive abruzzoweb.it

Cerca Video su questo argomento: Famiglia Isolata Bosco Scelta