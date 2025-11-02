La famiglia isolata nel bosco e la scelta dell'unschooling per educare i figli | cos'è e cosa dice la legge

Il caso della famiglia che viveva isolata nei boschi del Chietino, senza mandare i figli a scuola, ha riportato l’attenzione sull’unschooling, un metodo educativo che rifiuta programmi, lezioni e verifiche, affidando l’apprendimento alla curiosità naturale dei bambini. Nato negli Stati Uniti negli anni Settanta, l’unschooling promuove un’educazione libera e autodiretta, ma in Italia si muove in una zona grigia: la legge consente l’istruzione parentale solo se accompagnata da controlli e da un esame di idoneità annuale, requisiti che questo approccio non sempre prevede. 🔗 Leggi su Fanpage.it