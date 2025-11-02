La doppietta Nardone trascina il Moie vince ancora

Sport.quotidiano.net | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MOIE VALLESINA 2 GABICCE GRADARA 1 MOIE VALLESINA: Panfoli, Gregorini, Cameruccio, Carboni, Mercurio, Marini, Sassaroli (40’st Lorenzetti), Mimotti (40’st Serpicelli), Nardone (25’ st Pieralisi), Bdruzhbliak Yurii (12’ st Paolucci), Costantini (38’ st Pierpaoli). All. Rossi GABICCE GRADARA: Adebiyi (44’ st Magi S.) Grandicelli, Andruccioli (1’st Magi), Zagaglia, Semprini, Massari (18’ st Bacchini), Montesi, Pataracchia (5’ st Gambini), Bergamini, Bastianoni, Fedeli. All. Lulli Arbitro: Cesca di Pesaro Reti: 42’ pt Nardone, 7’ st Nardone, 20’ st Fedeli. Seconda vittoria consecutiva del Moie Vallesina che supera di misura il Gabicce Gradara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la doppietta nardone trascina il moie vince ancora

La doppietta. Nardone trascina, il Moie vince ancora

