La doppia idratazione giapponese cambierà la tua pelle in vista del grande freddo | cosa sapere

C’è una grande passione che accomuna ogni degno beauty addicted abiti il pianeta terra, e stiamo ovviamente parlando della skincare coreana: le regole sono molteplici, vi è da ammetterlo, e i prodotti altrettanti ma nessuno di questi sfugge all’attenzione di una diligente appassionata. Almeno sino all’ennesima novità. Sì, perché di tanto in tanto la celebre routine di bellezza orientale decide di complicarci — o forse dovremmo dire migliorarci, dipende dai punti di vista — la quotidianità con uno step aggiuntivo, un prodotto inedito o un metodo innovativo che promette il miracolo (e lo mantiene puntualmente). 🔗 Leggi su Dilei.it

